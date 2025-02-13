Galatasaray Farklı Mağlup: Tur Şansı İstanbul'a Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu

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Galatasaray Farklı Mağlup: Tur Şansı İstanbul'a Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetiyor. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yaptığı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alıyor.

İLK 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Jelert, Sara, Kaan, Sallai, Mertens, Morata, Barış Alper

CANLI | AZ ALKMAAR 4-1 GALATASARAY

66' GOL | AZ Alkmaar'da Wolfe takımının dördüncü golünü kaydetti.

57' GOL | Clasie, AZ Alkmaar'ın üçüncü golünü kaydetti.

51' KIRMIZI KART | Galatasaray'da ikinci sarı kartı gören Kaan Ayhan, kırmızı kart ile oyun dışı kalıyor.

49' SARI KART | AZ Alkmaar'da Wolfe sarı kart gördü.

43' SARI KARTI | Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

37' GOL | Parrott'ın penaltıdan bulduğu gol ile AZ Alkmaar tekrar öne geçti.

20' GOL | Sallai, Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti.

12' GOL | Mijnans, AZ Alkmaar'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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