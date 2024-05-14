Galatasaray derbide çifte kupa kaldırmak istiyor: TFF'ye başvuru yapıldı

Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda, şampiyonluğunu tescilleyecek.

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Galatasaray derbide çifte kupa kaldırmak istiyor: TFF'ye başvuru yapıldı

Süper Lig’de son 2 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde 6 puanlık avantajla giren Galatasaray 24. şampiyonluk için artık saatleri sayarken beraberlikte dahi sarı kırmızılılar sezonu mutlu sonla tamamlamayı başaracak.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray pazar günü ezeli rakibi karşısında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor.

Ancak Süper Lig Müsabakaları Statüsü’ne göre matematiksel olarak sarı kırmızılar şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonucu elde etse dahi kupayı kaldıramayacak.

Buna karşın Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin sahaya çıkmadığı için hükmen galip sayılarak kazandığı Turkcell Süper Kupa ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluk kupasının derbiye getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacak.

KURALLAR NE DİYOR?

11. MADDE: “(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

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