TFF resmen duyurdu: Futbolda transfer sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu

TFF 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı.

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TFF resmen duyurdu: Futbolda transfer sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


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