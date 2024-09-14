Galatasaray-Çaykur Rizespor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getirecek karşılaşmanın VAR hakeminin Emre Kargın olduğu ortaya çıktı. Zorlu mücadelede düdük çalacak isim ise Arda Kardeşler oldu.

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Galatasaray-Çaykur Rizespor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig’in 5’inci haftasında bu akşam Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Kargın oldu.

Rams Park'ta bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın VAR hakeminin Emre Kargın olduğu açıklandı. Mücadelede Arda Kardeşler ise orta hakem oldu.

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