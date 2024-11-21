Galatasaray 5-0 Yenildi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a 5-0 yenildi. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrılmış oldu.

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Galatasaray 5-0 Yenildi

Kadın Şampiyonlar Ligi arenasında 4. Hafta maçları oynandı. Galatasaray, Wolfsburg’a farklı yenildi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Almanya’nın Wolfsburg ekibine AOK Stadı’nda oynanan karşılaşmada 5-0 yenildi.

Galatasaray 5-0 Yenildi - Resim : 1

Alman ekibin gollerini 3, 15 ve 88. dakikalarda Popp, 31. dakikada Minge ve 90+6. dakikada Lattwein attı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrılmış oldu.

Galatasaray bir sonraki hafta Fransa’nın Lyon ekibiyle oynayacak.

Kaynak: AA

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