Galatasaray 5-0 Yenildi

Kadın Şampiyonlar Ligi arenasında 4. Hafta maçları oynandı. Galatasaray, Wolfsburg’a farklı yenildi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Almanya’nın Wolfsburg ekibine AOK Stadı’nda oynanan karşılaşmada 5-0 yenildi.

Alman ekibin gollerini 3, 15 ve 88. dakikalarda Popp, 31. dakikada Minge ve 90+6. dakikada Lattwein attı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrılmış oldu.

Galatasaray bir sonraki hafta Fransa’nın Lyon ekibiyle oynayacak.

Kaynak: AA