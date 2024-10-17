Galatasaray 4 Yıldızla İmzalıyor

Yeni sezonda Süper Lig’e fırtına gibi bir giriş yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray iç transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekibin 4 futbolcusuyla sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

Yıldız isimlerine transfer tekliflerinin olduğu iddia edilen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Barış Alper Yılmaz’a yerli futbolcular için belirlenen tavan ücret olan 2 milyon Euro ödenmesi bekleniyor. Milli yıldız hali hazırda 10 milyon TL kazanıyor. Güncel kurda Barış Alper’in maaşının 74 milyon liraya çıkacağı kaydedildi.

YUNUS VE BERKAN’A YÜZDE 100 ZAM

Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun maaşlarında ise yüzde 100'ün üzerinde iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

Sözleşmesinin sona ermesine 1.5 yıl kalan Victor Nelsson’un da mukavelesinin sona ermesinin beklendiği belirtildi.