Galatasaray 3-0 Kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Çıktığı hiçbir maçta set vermedi.

Galatasaray 3-0 Kazandı

Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray Daikin, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Galatasaray 3-0 Kazandı - Resim : 1

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı resmi hiçbir maçta set vermemesiyle dikkat çekti.

Galatasaray bu süreçte, Zok Igman, KV Drita, PAOK, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sarıyer ve Bahçelievler'i 3-0 ile geçti.

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