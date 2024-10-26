Galatasaray 3-0 Kazandı

Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray Daikin, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı resmi hiçbir maçta set vermemesiyle dikkat çekti.

Galatasaray bu süreçte, Zok Igman, KV Drita, PAOK, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sarıyer ve Bahçelievler'i 3-0 ile geçti.