Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile pazartesi günü kendi evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Hastaneden bugün taburcu olan Okan Buruk ise antrenmanda takımının başında yer alamadı.

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Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlaydı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor - Resim : 1

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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