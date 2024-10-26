Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlaydı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA