Fransa ve İtalya Ekipleri Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın Kapısını Çalmaya Hazırlanıyor

Galatasaray'da forma giyen A Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için LaLiga ekiplerinin Galatasaray'a teklif sunacağı iddia edildi. İşte o teklifin ayrıntıları...

Fransa ve İtalya Ekipleri Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın Kapısını Çalmaya Hazırlanıyor

Galatasaray'da yeni sezon için transfer hareketliliği devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

O isimlerin başında da Kerem Aktürkoğlu geliyor. Geride bıraktığımız sezonda da sık sık eleştirilerin odağındaki isim olan Aktürkoğlu, kırgınlığını da dile getirmişti.

AYRILMA İSTEĞİNİ YÖNETİME İLETTİ

Adı Real Sociedad ve Suudi Arabistan'la anılan Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'dan ayrılma isteğini de yönetime ilettiği ve Avrupa'da oynamak istediği gelen iddialar arasındaydı. Aktürkoğlu'nun transferi hakkında bir iddia da Mundo Deportivo'dan geldi.

İspanyol gazete, adı sık sık Real Sociedad ile anılan 25 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad'a transfer olma ihtimalinin giderek düştüğünü yazdı.

Sociedad'ın kanat oyuncuları olarak Kubo, Becker, Barrenetxea, Sergio Gómez, Navarro ve Magunazelaia'nın yer aldığı, Takefusa Kubo'nun ayrılması durumunda ise Mikel Oyarzabal'ın joker olarak kullanılabileceği için başka bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyulmadığının belirtildiği haberde, Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

10 MİLYON EURO TEKLİF!

Habere göre; Aktürkoğlu için Roma ve Lille Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Her iki takım da bu transfer için 10 milyon euro önerecek.

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