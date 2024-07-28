FIFA'dan Süper Lig Hakemine Büyük Şok! Düdük Çalması Yasaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği Süper Lig hakemleri listesinde yer alan Volkan Bayarslan, FIFA engeline takıldı. Bayarslan, FIFA’nın atletik testini geçemedi.

Bu sebeple de 46 yaşındaki hakem, ikinci teste kadar Süper Lig’de maç yönetemeyecek.

Öte yandan, bu sezon uygulanmaya başlayan prosedüre göre hakemler için doping testi de yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şu şekilde sıralandı:

Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan