Basketbol Dünyası Bu Yazıyla Çalkalanıyor! Hidayet Türkoğlu'na Şok Suçlama

Basketbolda milli takımlar düzeyinde alınan kötü sonuçlar yeni iddiaları gündeme getirdi.

10haber.com'dan Cüneyt Muharremoğlu, basketbol erkek milli takımlarında son dönemde alınan kötü sonuçları "Basketbol topu inşaata kaçtı… ‘Dev’ çöküşün perde arkası" başlıklı yazısında irdeledi.

Muharremoğlu yazısında, TFF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Yazıdan öne çıkanlar şu şekilde:

"12 Dev Adam 50 sayı fark yiyor. U18 iken Avrupa ikincisi olan milli takım U20'de klasman düşüyor. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ise zamanının çoğunu yurt dışında geçiriyor.

İddiaya göre ipleri Türkoğlu’nun basketbolla ilgisi olmayan, Ankara’ya yakın bir kadın danışmanı elinde tutuyor.

Hidayet Türkoğlu, 12 Dev Adam’la ilgilenmiyor, alt yaş milli takımlarına bakmıyor… Peki ne yapıyor? Federasyon Başkanı’nın şu an tek hedefi Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılan Basketbol Geliştirme Merkezi’ni bitirip açmak.

Açılışa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet etmek. Yapılan proje sadece bir spor tesisi değil yaşam alanı olarak planladığı için dükkanların, lokantaların, ticari alanların kimlere verileceği konusunun Hidayet Türkoğlu’nun en büyük dertlerinden biri olduğu söyleniyor. Hatta Türkoğlu, bu yoğun iş ortamından o kadar bunalmış ki iddiaya göre seçimde yarıştığı Harun Erdenay’a Basketbol Geliştirme Merkezi dışındaki işleri yürütmesi için CEO’luk teklif etmiş.

Sonuç olarak basketbolu, uzun yıllar sonra bu branşın içinden birine değil de bir iş insanı ya da inşaatçıya emanet etmek mantıklı görünüyor. Bunu ne yazık ki bize Hidayet Türkoğlu söyletiyor."