Real Madrid'den Çarpıcı Arda Güler Kararı

Real Madrid’e transfer olmasının ardından adından söz ettiren Arda Güler’le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Real Madrid, adı sık sık transfer dedikodularına karışan Arda için kesin kararını verdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı.

KİRALAMA İHTİMALİ YOK

Romano, aynı haberde, İspanyol devi Real Madrid’in Arda Güler’i kilit oyuncu olarak gördüğünü ve kiralama yöntemine sıcak bakmadığı bildirildi. Arda Güler’in de transferi aklından bile geçirmediği ve Real Madrid’deki kariyerine odaklandığı belirtildi.