Paris 2024'te Drone Krizi: Kanada Kadın Futbol Takımına Puan Silme Cezası

Kanada Kadın Futbol Takımı’na Olimpiyatlarda rakip takımın antrenmanını drone ile izlediği için 6 puan silme cezası verildi.

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Paris 2024'te Drone Krizi: Kanada Kadın Futbol Takımına Puan Silme Cezası

FIFA, rakip takımın antrenmanını drone ile izleyen Kanada Kadın Futbol Takımı’na puan silme cezası verdi.

FIFA’nın açıklamasında, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği bildirildi.

Kanadalı yetkilerin rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığına dikkat çekilen açıklamada, , Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanında 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği belirtildi.

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Kanada 2024 Paris Olimpiyatları
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