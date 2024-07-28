Paris 2024 | Filenin Sultanları, Madalya İçin Sahaya Çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak bu heyecan dolu mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

Milli takım, en son 2018 yılı Ağustos ayında Hollanda'ya 3-0 yenilmişti. Ancak, son 6 yılda karşılaştıkları 8 maçta da rakibine mağlup olmadı.

C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak.

Başantrenör Daniele Santarelli'nin yönetimindeki milli takım kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya