Real Madrid'den Flaş Arda Güler Kararı: Kiralanacak mı?

EURO 2024 sonrası izinli olan ve kısa süre önce Real Madrid kampına katılan Arda Güler'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geride bıraktığımız sezonun sonuna doğru Real Madrid'de forma şansı bulan ve aldığı süreleri iyi değerlendiren Arda Güler, EURO 2024 performansıyla da göz doldurdu.

Yeni sezonda akıbetinin ne olacağı merak konusu olan milli futbolcu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayer Leverkusen, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak için devredeydi.

Ancak Real Madrid, Arda Güler'i takımın önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Bu doğrultuda efaltun-beyazlılar, Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor. Real Madrid ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan milli futbolcu da tamamen İspanyol devindeki kariyerine odaklanmış durumda