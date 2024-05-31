Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka fırtına gibi esmeye devam ediyor

Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta set vermeden üçüncü tura yükselen isimler arasında yer aldı.

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Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka fırtına gibi esmeye devam ediyor

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi.

DJOKOVIC RAKİBİNİ KOLAYCA ELEDİ

Dünya klasmanında 1 numarada yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic, ikinci turda İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0'lık setlerle saf dışı bıraktı. Maç 2 saat 4 dakika sürerken, Djokovic rakibine karşı oldukça dominant bir oyun sergiledi.

SABALENKA RAKİBİNE FIRSAT VERMEDİ

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Japon Moyuka Uchijima'yı 2-0'lık setlerle yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Maç boyunca rakibine sadece 4 oyun vermeyi başaran Sabalenka, turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

Kaynak: AA

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