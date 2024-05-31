Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka fırtına gibi esmeye devam ediyor
Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta set vermeden üçüncü tura yükselen isimler arasında yer aldı.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi.
DJOKOVIC RAKİBİNİ KOLAYCA ELEDİ
Dünya klasmanında 1 numarada yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic, ikinci turda İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0'lık setlerle saf dışı bıraktı. Maç 2 saat 4 dakika sürerken, Djokovic rakibine karşı oldukça dominant bir oyun sergiledi.
SABALENKA RAKİBİNE FIRSAT VERMEDİ
Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Japon Moyuka Uchijima'yı 2-0'lık setlerle yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Maç boyunca rakibine sadece 4 oyun vermeyi başaran Sabalenka, turnuvadaki iddiasını sürdürdü.
Kaynak: AA
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