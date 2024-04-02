Formula 1'in sahibi MotoGP'yi milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı

Formula 1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu Liberty Media, MotoGP'yi milyar dolarlık dev anlaşma sonucu satın aldı.

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Formula 1'in sahibi MotoGP'yi milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı

Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik (4,5 milyar dolar) bir anlaşmayla MotoGP organizasyonunun haklarını satın aldı.

Formula 1'i 7 yıl önce bünyesine katan ABD'li medya grubu Liberty Media, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol Dorna Sports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti.

Milyar dolarlık anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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