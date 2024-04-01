Görme Engelliler Judo Antalya Grand Prix'sinin ilk gününde 2 madalya

Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinin bugün başladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 41 ülkeden 107'si erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyon başladı.

Organizasyonun İlk Gününde 2 Madalya

Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde J1-48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, altın madalya elde etti. J2-48 kiloda tatamiye çıkan Cahide Eke ise bronz madalyanın sahibi oldu.