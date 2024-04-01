Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı hakem çıkışı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün düzenlediği iftar yemeği sonrası açıklamalarda bulundu. Arat, yabancı hakem konusu üzerine sürpriz sözler sarf ederken Semih Kılıçsoy hakkında da konuştu.

Hasan Arat'tan 'Yabancı Hakem' Açıklaması

Beşiktaş Başkanı açıklamasında; "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.

Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hasan Arat; "Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir." sözlerini sarf etti.