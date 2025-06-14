Formula 1 Heyecanı Kanada'da Yaşanacak

Formula 1'de sezonun 10'uncu Grand Prix'i Kanada'da koşulacak. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Formula 1 Heyecanı Kanada'da Yaşanacak
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Spor dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Formula 1’de sezonun onuncu etabı Kanada’da yapılacak.

4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 137

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Charles Leclerc (Monako): 94

Takımlar:

1. McLaren: 362

2. Ferrari: 165

3. Mercedes: 159

4. Red Bull: 144

5. Williams: 54

Kaynak: AA

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