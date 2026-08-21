Formula 1 Heyecanı Hollanda'da Geri Dönüyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, yaz arasının ardından sezonun 12. etabı olan Hollanda Grand Prix'siyle devam ediyor. Pilotlar zirve mücadelesi için Kuzey Denizi kıyısındaki tarihi Zandvoort pistinde sahne alıyor.

Son Güncelleme:
Formula 1 Heyecanı Hollanda'da Geri Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek. Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

YARIŞ PROGRAMI VE SAATLERİ

Sprint elemelerinin bugün yapılacağı etapta yarın TSİ 13.00'te sprint yarışı ve TSİ 17.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 23 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu sezon şimdiye kadarki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 6, takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile McLaren sürücüsü Lando Norris ise birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 219

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 169

3. George Russell (Büyük Britanya): 160

4. Charles Leclerc (Monako): 138

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 128

- Takımlar

1. Mercedes: 379

2. Ferrari: 307

3. McLaren: 220

4. Red Bull: 177

5. Racing Bulls: 66

Kaynak: AA

Etiketler
Hollanda Formula 1
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Beşiktaş'a Yıldız İsminden Sakatlık Şoku: Leandro Trossard Devam Edemedi Beşiktaş'a Yıldız İsminden Sakatlık Şoku
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Galatasaray KAP Bildirimini Yaptı! Aleksey Batrakov'un Maliyeti Belli Oldu Aleksey Batrakov'un Maliyeti Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bartın'da Dehşet Gecesi! Baba ve Oğul Saatlerce Toprak Altında Kaldı Bartın'da Dehşet Gecesi! Baba ve Oğul Saatlerce Toprak Altında Kaldı
15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin Baskı Kuruldu' 15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin...'
Emircan Övüç Cinayeti Düğümü Çözdü: İzmir'de İki Taraftar Grubuna Suç Örgütü Operasyonu İzmir'de İki Taraftar Grubuna Suç Örgütü Operasyonu
İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu
Depoyu Dolduracaklar İçin Kötü Haber! Motorine Zam Kapıda Motorine Zam Kapıda