Beşiktaş'a Yıldız İsminden Sakatlık Şoku: Leandro Trossard Devam Edemedi

Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, 3-0 kazandıkları Kauno Zalgiris maçının 71. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Trossard'ın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'a Yıldız İsminden Sakatlık Şoku: Leandro Trossard Devam Edemedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i, 3-0 mağlup etti.

YENİ TRANSFERE SAKATLIK ŞOKU

Bu müsabakada siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Leandro Trossard ise bir sakatlık yaşadı. 71. dakikada sol kanattan gelişen atakta çizgi üzerinde bileğine darbe alan Belçikalı futbolcu, yerde kaldı.

YERİNİ RASHİCA'YA BIRAKTI

İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Trossard, oyuna devam edemi ve yerini 72. dakikada Rashica’ya bıraktı.

31 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinde geldikten sonra bileğine buz tedavisi uygulandı.

ITALIONA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu ve sakatlık yaşayan Trossard için konuştu.

Italiano sakatlık durumu için; "Leonard Trossard kötü bir darbe aldı ancak sadece acısı var. Sakatlığı yok. Bir sıkıntısı yok yani." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Sakatlık
Son Güncelleme:
Beşiktaş Avrupa Ligi'ne Kanatlandı: Zalgiris'i 3-0'la Geçti Beşiktaş Avrupa Ligi'ne Kanatlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fırtına Kendi Evinde Yıkıldı: Şansını Macaristan Deplasmanına Bıraktı Fırtına Kendi Evinde Yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı Düşerse Ne Olacak? AK Parti'nin İBB Adayı Hazır! İşte O İsim... Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı Düşerse Ne Olacak? AK Parti'nin İBB Adayı Hazır
Tercih Listelerinde Şok Tablo: 26 Devlet Üniversitesinde O Bölüm Sıfır Çekti Tercih Listelerinde Şok Tablo: 26 Devlet Üniversitesinde O Bölüm Sıfır Çekti
Bıçaklı Saldırıya Uğrayan YENİ Partili Melih Meriç İçin Kritik Karar Bıçaklı Saldırıya Uğrayan YENİ Partili Vekil İçin Kritik Karar
MSB'den İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Saldırısına Yanıt: Ankara'dan Şam'a 'Tek Ordu' Desteği, 'Saldırı Sırasında Üste Değildik' MSB'den İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Saldırısına Yanıt
Bakan Akın Gürlek Açıkladı! Başkentte İki Ayrı Soruşturmada 44 Gözaltı Başkentte İki Ayrı Soruşturmada 44 Gözaltı