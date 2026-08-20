Galatasaray KAP Bildirimini Yaptı! Aleksey Batrakov'un Maliyeti Belli Oldu

Galatasaray, Aleksey Batrakov'un maliyetini KAP'a bildirdi! Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Rus futbolcunun transferi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek karın da %15'i Rus kulübüne ödenecek.

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Galatasaray KAP Bildirimini Yaptı! Aleksey Batrakov'un Maliyeti Belli Oldu
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov transferinin maliye detaylarını açıkladı.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca Rus kulübüne Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek karın da %15'inin ödeneceği ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov’un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

KARIN YÜZDE 15'İ MOSKOVA'YA VERİLECEK

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik bölümü FC Lokomotiv Moscow’a ödenecektir.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI, 3.250.000 EURO MAAŞ

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

Galatasaray Transferde Sessizliğini Bozdu: Sarı Kırmızılılar, Aleksei Batrakov'u AçıkladıGalatasaray Transferde Sessizliğini Bozdu: Sarı Kırmızılılar, Aleksei Batrakov'u AçıkladıSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) transfer
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