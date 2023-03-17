Fiorentinalı futbolcuya saldıran iki taraftar hakkında karar!

Sivas’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi maçında sahaya giren iki taraftar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fiorentinalı futbolcuya saldıran iki taraftar hakkında karar!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Sivasspor, dün akşam sahasında konuk ettiği Fiorentina'ya 4-1 yenildi.

M.E.Ç. ve S.S.S. isimli iki taraftar ise maçın son dakikalarına doğru kale arkası tribününden sahaya atladı. Sahaya giren M.E.Ç., Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya yumruk atarak saldırdı. Olayda burnu kırılan Bianco kanlar içinde kaldı.

TUTUKLANDI

Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan iki taraftar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan taraftarlar, Sivas Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki taraftar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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