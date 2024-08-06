Filenin Sultanları'nın Yarı Finaldeki Rakibi İtalya Oldu
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'te yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.
Bu akşam saat 22.00 İtalya ve Sırbistan arasında başlayan karşılaşma, İtalya'nın 26-24, 25-20 ve 25-20'lik üstünlüğüyle 3-0 sona erdi.
Guidetti'nin antrenörlüğünü yaptığı Sırbistan, turnuvaya erken veda ederken, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.
Filenin Sultanları, perşembe günü saat 21.00'de İtalya ile final için kozlarını paylaşacak.
Yarı finaldeki diğer maç ise Brezilya-ABD arasında perşembe günü 18.00'de oynanacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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