Ebrar Karakurt'un Kendisine "Provokatör" Diyen Furkan Bölükbaşı'na Yanıtı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya trollü, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” dedi. Ebrar Karakurt'un Bölükbaşı'ya verdiği cevap ise sosyal medyayı salladı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya trollü Furkan Bölükbaşı'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri büyük tepki gördü.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı’nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” ifadeleriyle yanıt verdi.
Karakurt'un mesajı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Arkadaşlar kim bu lavuk???? 😅— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) August 6, 2024