Ebrar Karakurt'un Kendisine "Provokatör" Diyen Furkan Bölükbaşı'na Yanıtı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya trollü, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” dedi. Ebrar Karakurt'un Bölükbaşı'ya verdiği cevap ise sosyal medyayı salladı.

Ebrar Karakurt'un Kendisine "Provokatör" Diyen Furkan Bölükbaşı'na Yanıtı Sosyal Medyada Gündem Oldu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya trollü Furkan Bölükbaşı'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri büyük tepki gördü.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı’nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” ifadeleriyle yanıt verdi.

Karakurt'un mesajı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Etiketler
Ebrar Karakurt Furkan Bölükbaşı
Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Tarihi Başarı
İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi; 2 Metre Boyunda, 600 Kilo Ağırlığında İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi
Fenerbahçe'nin Yıldızından Yusuf Dikeç Paylaşımı: 'Fotoğraf Çektirmem Lazım' Fenerbahçe'nin Yıldızından Yusuf Dikeç Paylaşımı
81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık 81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
ÇOK OKUNANLAR
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
Hasat Başladı: Tarladaki Mahsul Servet Değerinde Olunca Askerler Başında Gece Gündüz Nöbet Tuttu Hasat Başladı: Tarladaki Mahsul Servet Değerinde Olunca Askerler Başında Gece Gündüz Nöbet Tuttu
Türkiye'nin En Yoksul Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgede Yer Alıyor! Türkiye'nin En Yoksul Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgede Yer Alıyor!