Filenin Sultanları Liderlik İçin Sahaya Çıkacak

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatlarında İtalya ile grup liderliği için yarışacak. Karşılaşma 10.00'da başlayacak.

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Filenin Sultanları Liderlik İçin Sahaya Çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda, çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunun son maçında İtalya ile liderlik için karşılaşacak.

Paris 2024’te Voleybol C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları’nın sıradaki rakibi İtalya olacak. Mücadele yarın Paris'teki South Paris Arena'da 10.00’da başlayacak.

Sultanlar, ilk maçta Hollanda karşısında 2-0’dan harika bir geri dönüş yaparak 3-2 galip ayrılırken, grubun ikinci maçında da Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yenmeyi başarmıştı.

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Filenin Sultanları İtalya
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