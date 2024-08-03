Fenerbahçe'de Sürpriz Samet Akaydin Gelişmesi
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Samet Akaydin için Bodrumspor talip oldu. Ege ekibinin sarı-lacivertli ekibe teklifte bulunması bekleniyor.
Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlamasında kadroda düşünülmeyen Samet Akaydin için sürpriz bir talip ortaya çıktı.
Geçen sezonu Yunanistan ekibi Panathinaikos’ta geçiren Samet Akaydin için Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Bodrumspor’un talip olduğu bildirildi.
Ege temsilcisinin ilerleyen günlerde resmi teklifte bulunması ve tarafların anlaşması durumunda transferin tamamlanması bekleniyor.
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