Fenerbahçe'ye Kötü Haber: Teklif Yapılan İsim West Ham'a İmza Attı
Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Guido Rodriguez, West Ham United'e imza attı. Arjantnli oyuncu sarı-lacivertlilerin indirim teklifine yanaşmamıştı.
Fenerbahçe’de yıldız isim Fred’in sakatlanmasının ardından, transferi için teklif yapılan Guido Rodriguez, West Ham United’in yolunu tuttu.
La Liga ekibi Real Betis ile sözleşme yenilemeyen Rodriguez, Fenerbahçe'den 4 milyon euro imza parası, 3 milyon euro net maaş ve en az 3 yıllık sözleşme istemişti. Oyuncu Fenerbahçe’nin indirim talebine olumsuz yanıt veren Arjantinli oyuncu imzayı West Ham’a attı.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Arjantinli oyuncu, geçen haftalarda ülkesiyle Copa America’yı kazanma başarısı göstermişti.
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