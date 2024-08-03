Ancelotti'den Barcelona Sürprizi Gelebilir! Arda Güler Herkesi Şaşırtacak

Carlo Ancelotti, Barcelona maçında Arda Güler'i nerede kullanacağına henüz karar vermişe benzemiyor fakat antrenmanlar Barcelona maçında bir sürprizle karşılaşabileceğimizin habercisi gibi görünüyor.

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Ancelotti'den Barcelona Sürprizi Gelebilir! Arda Güler Herkesi Şaşırtacak

Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın Barcelona ile yapacakları maç öncesi antrenmanda Arda Güler'i çok farklı bir pozisyonda denedi.

Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Arda'nın kaleyi yakın ofansif orta saha ya da sağ kanatta oynayabileceğini söylemişti.

Ancak bu kez onu son yapılan antrenmanda orta sahada denedi. O anın görüntüleri de yayınlandı. Ancelotti Arda'yı bir süre sağ kanatta bir sürede orta sahada kullandı.

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