Filenin Sultanları, Brezilya'yı da geçti!
Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-0 geçerek, olimpiyatlardaki elemelerde yeni bir galibiyete daha imza attı. Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Filenin Sultanları, Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-0 geçerek, elemelerde yeni bir galibiyete daha imza attı.
SIRADA EV SAHİBİ JAPONYA VAR
Elemelerde 5’te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
A Milli Takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki mücadelesinde Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü müsabakada Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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