Filenin Sultanları, Brezilya'yı da geçti!

Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-0 geçerek, olimpiyatlardaki elemelerde yeni bir galibiyete daha imza attı. Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları, Brezilya'yı da geçti!

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Filenin Sultanları, Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-0 geçerek, elemelerde yeni bir galibiyete daha imza attı.

SIRADA EV SAHİBİ JAPONYA VAR

Elemelerde 5’te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki mücadelesinde Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü müsabakada Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
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