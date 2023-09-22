Filenin Sultanları, Brezilya'yı da geçti!

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Filenin Sultanları, Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-0 geçerek, elemelerde yeni bir galibiyete daha imza attı.

SIRADA EV SAHİBİ JAPONYA VAR

Elemelerde 5’te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki mücadelesinde Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü müsabakada Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem