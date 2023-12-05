FIFA, TFF'den Bursaspor için ek yaptırımlar talep etmiş

Bursaspor, FIFA'nın kendileri için TFF'den ilave yaptırım talep ettiğini açıkladı.

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FIFA, TFF'den Bursaspor için ek yaptırımlar talep etmiş

Süper Lig'in 2009-2010 sezonu şampiyonu Bursaspor, 1.5 milyar TL'lik borcun altında zor günler geçiriyor.

3 puan silme cezası alan Bursaspor Kulübü, yeni yaptığı açıklamada, “FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ilave yaptırımlar yapılmasını talep etmiştir” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bursaspor Kulübü Derneği olarak kulüp lisans mali kriterlerinden olayı alınan -3 puan cezası ile ilgili bilgi paylaşımıdır. Daha önce de belirtildiği gibi alınan -3 puan cezası sadece vergi borcu değil futbol ailesi borçlarını da kapsamaktadır. Geçmiş dönemlerde sonuçlanmamış olan Tim Matavz 1 milyon 740 bin Euro, Namık Alaskarov 222 bin Euro, Luka Capan 502 bin 500 Euro dava dosyaları dönemimizde sonuçlanmış olup eksiklik listemize eklenmiştir. Bu davalardan dolayı FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ilave yaptırımlar yapılmasını talep etmiştir. Toplam vergi borcu yapılandırmalar dahil 152 milyon 625 bin 064,27 TL olup ödenmesi gereken vergi tutarı bu paranın %10’u kadarıdır. Futbol Ailesi Eksiklikleri; 2 milyon 533 bin 250 TL, 193 bin 750 Dolar, 4 milyon 105 bin 785,51 Euro. Bugünkü kur karşılığı 137 milyon 156 bin 891 TL’dir.”

Kaynak: İHA

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Bursaspor FIFA Türkiye Futbol Federasyonu
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