Ferdi Kadıoğlu, Mourinho'yu İki Kelimeyle Tanımladı

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu, 4-3'lük galibiyetle sona eren Lugano-Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ferdi, "Mourinho'yu iki kelimeyle anlatabilir misin?" şeklindeki soruya bakın ne yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu, Mourinho'yu İki Kelimeyle Tanımladı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ağlarını sarsan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu karşılaşmayla ilgili, "Zor bir maç ve zor bir başlangıç oldu, erken gol attılar. İlk yarıyı çok iyi geçirmedik ama ikinci yarı oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Sadece son yediğimiz gole gerek yoktu. Ayrıca 200. maçıma çıktığım için çok mutluyum" dedi.

MOURINHO'YU İKİ KELİMEYLE ANLATTI

Teknik direktör Mourinho ile ilgili konuşan yıldız isim, "Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir" yorumunu yaptı.

Ferdi, "Mourinho'yu iki kelime ile anlatabilir misin?" şeklinde gelen soruya ise "Özel biri" cevabını verdi.

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı! Dzeko Hat-Trick Yaptı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
Jose Mourinho İsyan Etti: 'UEFA Buna Neden İzin Veriyor?' Jose Mourinho İsyan Etti
ÇOK OKUNANLAR
MHP ve Bahçeli’nin Radarına Girmişti! 'Osman Kavala' Talebine Red Alan Tuğrul Türkeş: Kahraman, Atalay Ve Mater’i De Ziyaret Edeceğim Tuğrul Türkeş'in 'Osman Kavala' Talebine Onay Çıkmadı
Jose Mourinho İsyan Etti: 'UEFA Buna Neden İzin Veriyor?' Jose Mourinho İsyan Etti
Irak Hükümetinden PKK Talimatı: Resmi Yazışmalarda "Yasaklı Örgüt" Denilecek Irak Hükümetinden PKK Talimatı
Kamala Harris İlk Seçim Mitinginde Trump'a Yüklendi: 'Nasıl Biri Olduğunu Biliyorum' Kamala Harris İlk Seçim Mitinginde Trump'a Yüklendi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı! Dzeko Hat-Trick Yaptı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı