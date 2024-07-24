Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı! Dzeko Hat-Trick Yaptı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Kaptan Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta, Fenerbahçe'nin 4. golünü de Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir avantajı yakaladı.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı! Dzeko Hat-Trick Yaptı

Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

Stockhorn Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko 45+1'de penaltıdan, 46. dakikada ve 67. dakikada attığı goller ile yıldızlaştı. Fenerbahçe'nin 4. golünü ise 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

ÖNEMLİ GALİBİYET

Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi, 64. dakikada Urman Bislimi, 90+3'te Valenzuela kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe üst tura yükselmek için büyük bir avanta elde etmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçında Lugano ile 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda 20.00'de karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı! Dzeko Hat-Trick Yaptı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Yakaladı