Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyordu: Zehra Güneş son kararını verdi

Fenerbahçe Opet'in yeni sezon öncesi voleybol dünyasında ses getirecek bir transfer yapacağına dair dedikodular günlerdir dolaşıyordu.

Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Zehra Güneş'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı söyleniyordu.

Sporx'in aktardığı bilgilere göre, Zehra Güneş'in VakıfBank ile olan bağları hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

12 yaşından bu yana VakıfBank forması giyen milli voleybolcu, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

Gabi'nin takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını takan Zehra Güneş'in, gelecek sezon takımın liderliğini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

BİRÇOK KUPA GÖRDÜ

Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem