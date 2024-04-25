Maç sonu açıklamaları başına dert oldu: Ergin Ataman hakkında soruşturma başlatıldı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Turkısh Airlines EuroLeague Play-off'larının ilk maçında evi OAKA'da Maccabi Tel Aviv'e 91-87 mağlup oldu.

Ataman, maç sonu hakemleri eleştirerek, "İyi oynamadık ama üç sayılık atışlarda iki faul yaptık. Çok saçma. Anlamıyorum. Bu pozisyonda Baldwin'e altı sayı vermek basketbol açısından adil değil. Sonunda bir hata yaptık. Bu bir gerçek. Bu kadar çok serbest atış kaçırmak kabul edilemez. Bazı kolay hatalar yaptık, özellikle de son birkaç dakikada. Nunn'ın faul problemi bize pahalıya mal oldu. Basketbol böyle bir şey. Maçtan sonra söylediklerimin arkasındayım. Bu maç temiz değildi" demişti.

EuroLeague, yönetimi Ataman'a bu sözlerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama ise şöyle:

“Euroleague Basketball Panathinaikos AKTOR başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir. Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague Basketball, EuroLeague Koçlar Kurulu, EuroLeague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmaktadır ve üye kulüpleri, koçları, oyuncuları ve hakemleri temsil eden söz konusu dört organizasyonun önlemeye çalıştığı gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır. Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır. Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de lig organizasyonu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır. Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague Basketball hakemlerine, Koç Ataman’a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir.

'BU TİP BİR DAVRANIŞ, EUROLEAGUE BASKETBALL NEZDİNDE HOŞ GÖRÜLMEYECEKTİR'

Bu tip bir davranışlar, Euroleague Basketball nezdinde hoş görülmeyecektir. Hem bu açıklamalar için hem de Sayın Ataman’ın 24 Nisan 2024 Çarşamba günü basına zorunlu olarak açık olan antrenmanda basın mensuplarının görevlerini yapmasını engellemesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır. Euroleague Basketball’un Panathinaikos organizasyonuna, camiasına ve mirasına olan saygısı, sorgulanmaya açık değildir ve ligdeki tüm diğer kulüplere de eşit saygı ile yaklaşılmaktadır. EuroLeague Playoffları’nın ilk maçının ardından yaşananlar, kulüpler arasındaki; hep birlikte yönettikleri organizasyona ve ligde öne çıkarılmak istenen değerlere tezat niteliği taşımaktadır. Euroleague Basketball, Koç Ataman’ı, Panathinaikos AKTOR’u ve tüm diğer kulüp ve bireyleri gelecekteki maçlarda böylesi açıklama ve davranışlardan kaçınmaya; maçlarda pozitif bir atmosfer oluşturmak ve sahadaki inanılmaz çaba ve mücadeleyi kutlamak suretiyle EuroLeague’in temsil ettiği değerleri öne çıkarmaya davet etmektedir.”

Kaynak: Gerçek Gündem