Fenerbahçe'ye Konya maçından sonra ikinci şok: İrfan Can Kahveci 2 hafta yok!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 kalan ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan kaybı 6'ya yükselen Fenerbahçe ikinci bir şok yaşadı.

Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

TRT Spor'dan alınan habere göre, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Bu sakatlık nedeniyle Kahveci'nin yaklaşık olarak 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kahveci, 19 Mayıs'taki Galatasaray derbisini de kaçırabilir.