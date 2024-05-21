Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren motivasyon konuşması ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray derbisi öncesi, devre arası ve maç sonrası anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, dev derbi öncesi yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren motivasyon konuşması ortaya çıktı

Fenerbahçe, Gakatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sarı lacivertli kulüp, maçın hikayesini Fenerbahçe YouTube hesabından paylaştı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan paylaşımda kamp günü, maç öncesi, devre arası ve maç sonrasına ilişkin konuşmalar paylaşıldı.

O paylaşımdaki konuşmalar şu şekilde:

İsmail Kartal: Yarın orada alacağımız 3 puan tarih boyunca, yaşadıkları sürece o 3 puanın acısını üzerinden atamayacaklar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü...

Ali Koç: Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir.

"HESAP KESME GÜNÜ"

İsmail Kartal: Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın! Buraya bunu herkese göstermeye geldik. Sözün bittiği yerdeyiz, son sözü siz söyleyeceksiniz.

DEVRE ARASINDA MOTİVE EDEN KONUŞMA: "ONLARI 10 KİŞİ BİLE YENEBİLİRİZ"

İsmail Kartal: 1 kişi eksiğiz. Oyundan atılan arkadaşınız için de oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Onları 10 kişi bile yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceğiz.

MAÇ SONU: "BU GECE TARİH YAZDINIZ"

İsmail Kartal: Herkese bu takımın ne kadar büyük olduğunu gösterdiniz. Bütün ittifakları ve oyunları bozduk. Tarihi bir gece ve bu gece tarih yazdınız.

Ali Koç: Sizinle gurur duyuyorum. Aferin size! Onların partilerini iptal ettiniz.

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