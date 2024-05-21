Fenerbahçe Opet, Kaptan Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Opet, Kaptan Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Opet, Kaptan Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, Kaptan Eda Erdem ile sözleşme yeniledi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı.

Fenerbahçe Opet, Kaptan Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Resim : 1

Eda Erdem ile 2 yıllık kontrat imzalayan sarı-lacivertli kulüp, sözleşme haberini şu sözlerle duyurdu:

"2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı.

Her zaman “İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim” diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak.

Efsane Kaptanımızla nice şampiyonluklara!"

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