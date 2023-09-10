Fenerbahçe'nin kararının önünde yönetmelik engeli: Stadın adı Atatürk yapılacak mı?

Fenerbahçe’den dün yapılan Kulüp Tüzük Tadil Kongresi'nde, stat isminin "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesine onay verildi.

Kararın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Kulübü'nün stadının isminin Atatürk olması gerektiğini düşünerek bu öneriyi sizlerin önüne getirdik. Buradaki oylamanın ardından gereken onay süreci için devletimizin kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok” ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİK ENGELİ

Fenerbahçe'de stat isim değişikliği için üyeler tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verildi ancak 'Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'ne göre Fenerbahçe, stadına Atatürk'ün adını veremiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Ancak Spor Genel Müdürlüğü yönetmeliğe göre bir şehirde sadece bir stada Atatürk adı verilebiliyor.

Ajansspor'un haberine göre, bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı ya yönetmeliğe dayanarak, "Hayır" diyecek, ya da yönetmelikte bir değişikliğe gidecek. Değişiklikte büyük şehirler için bir istisna tanınabilir. Bu durumda Fenerbahçe stadına Atatürk'ün adını koyabilecek.

Yönetmeliğin "Ad verme ile ilgili yasaklar" başlığı altında yer alan 7. maddenin üç fıkrası statlara "Atatürk" ismi verilmesine dair düzenlemeyi içeriyor:

"(1) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk’e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

(2) Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk’e ilişkin adlar verilebilir.

(3) Bir il, ilçe, belde, köy ve mahallede bulunan aynı amaçlı tesislere aynı adlar verilemez."

Yaklaşık 75 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük stadı olan Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de ev sahipliği yapmıştı.