Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı. Eda Erdem'den ilk açıklama geldi.

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Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı. 36 yaşındaki milli voleybolcu, Ali Koç'un açıklamasının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eda Erdem paylaşımında, "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe’deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Saygı ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı
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