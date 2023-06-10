Fenerbahçe'nin genç yıldızları Almanya yolunda: İzlemeye geliyorlar

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızlarından Arda Güler'i Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu Bayern Münih transfer etmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızları Almanya yolunda: İzlemeye geliyorlar

Fenerbahçe’nin iki genç yeteneğine Avrupa’nın dev kulüpleri talip oldu.

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler’i Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu’nu da Borussia Dortmund transfer etmeye hazırlanıyor. İki Alman kulübü, uzun süredir Arda ve Ferdi’yi yakından takip ediyor. Bayern ile Dortmund’un teknik heyetinden temsilciler, Fenerbahçe’nin yarın İzmir’de Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalini statta takip edecek.

Cumhuriyet’ten Hilmi Türkay’ın haberine göre, 23 yaşındaki Ferdi bu sezon performansıyla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başardı. Arda Güler’in başta Barcelona olmak üzere İngiltere ve Hollanda’dan ciddi talipleri vardı. Ancak Bayern’in Arda’yı, Dortmund’un Ferdi’yi transfer etmek için bir adım önde olduğu, kısa süre sonra Fenerbahçe’nin kapısını çalacakları öğrenildi.

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