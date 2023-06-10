Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirmeye çalışacak

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayarak kupa sevinci yaşayamadı.

ALİ KOÇ, İLK KUPASINA YAKIN

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazanmaya çalışacak.

Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda resmi bir kupa almayı başaramadı.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan karşılaşmaları sarı-lacivertliler kazanmayı başardı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 3 kulvarda zirve mücadelesine tutunmaya çalıştı.

Söz konusu süreçte lig ve Avrupa'da istediğini elde edemeyen Fenerbahçe, kupada ise finale kalmayı başardı. Turnuvaya 5. turdan katılan sarı-lacivertliler, sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u geçerek yarı finale geldi.

Yarı finalde 2 maç üzerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda berabere kalırken evinde kazanmayı bilerek adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA