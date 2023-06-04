Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray derbisinde şaşırtan istatistik
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli forma ile ilk derbisine çıkan file bekçisi İrfan Can Eğribayat, takımının en fazla çalım atan futbolcusu oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray'a karşı etkili bir oyun sergileyemeyen Fenerbahçe, deplasmanda rakibine karşı pozisyona giremezken kaleye isabetli şut çekemedi.
EN FAZLA ÇALIM FENERBAHÇE'NİN KALECİSİ İRCAN CAN EĞRİBAT'TAN
Öte yandan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat, şaşırtıcı bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertli takımda kaleci İrfan Can, takımın en fazla çalım atan futbolcusu oldu.
GALATASARAY, 32 SEZON SONRA FENERBAHÇE'Yİ İKİ MAÇTA DA YENDİ
Galatasaray, Süper Lig'de 32 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 1990-1991 sezonunda rakibini iki karşılaşmada yenmişti.