Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray derbisinde şaşırtan istatistik

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray'a karşı etkili bir oyun sergileyemeyen Fenerbahçe, deplasmanda rakibine karşı pozisyona giremezken kaleye isabetli şut çekemedi.

EN FAZLA ÇALIM FENERBAHÇE'NİN KALECİSİ İRCAN CAN EĞRİBAT'TAN

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat, şaşırtıcı bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertli takımda kaleci İrfan Can, takımın en fazla çalım atan futbolcusu oldu.