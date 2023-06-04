Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray derbisinde şaşırtan istatistik

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli forma ile ilk derbisine çıkan file bekçisi İrfan Can Eğribayat, takımının en fazla çalım atan futbolcusu oldu.

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Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray derbisinde şaşırtan istatistik

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray'a karşı etkili bir oyun sergileyemeyen Fenerbahçe, deplasmanda rakibine karşı pozisyona giremezken kaleye isabetli şut çekemedi. 

EN FAZLA ÇALIM FENERBAHÇE'NİN KALECİSİ İRCAN CAN EĞRİBAT'TAN

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat, şaşırtıcı bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertli takımda kaleci İrfan Can, takımın en fazla çalım atan futbolcusu oldu.

 Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray derbisinde şaşırtan istatistik - Resim : 1
 

GALATASARAY, 32 SEZON SONRA FENERBAHÇE'Yİ İKİ MAÇTA DA YENDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 32 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 1990-1991 sezonunda rakibini iki karşılaşmada yenmişti.

 
 
 
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