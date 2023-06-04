Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı sonuçla yendi: Dev derbide 3 gol

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe galibiyetiyle sezonu kapatan Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide de rakibini aynı skorla yenmişti.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 85'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Futbolcular ile teknik heyet, daha sonra tribünleri tek tek gezerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.

SAHASINDKİ SON 17 MAÇI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

32 SEZON SONRA GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ İKİ MAÇTA DA YENİDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 32 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 1990-1991 sezonunda rakibini iki karşılaşmada yenmişti.

ICARDİ GOL SAYISINI 22'YE ÇIKARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta da ağları havalandırmayı başaran Icardi, bu müsabakalarda 9 kez topu filelerle buluşturdu.

Arjantinli futbolcu, 2007-2008 sezonundan beri Galatasaray formasıyla ilk 11'de üst üste çıktığı 8 lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

ICARDİ ŞAMPİYON TAKIMLARI BOŞ GEÇMEDİ

Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçlar ile Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada birer gol attı.

Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 7 maçta 8 gol kaydetti.

ZANİALO GOL SAYISINI 5 YAPTI

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray adına iki kez ağları havalandıran Nicolo Zaniolo, bu sezon Süper Lig'de 5 gol attı.

Devre arasında transfer edilen İtalyan futbolcu, yine Nef Stadı'nda oynanan Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında birer kez ağları havalandırmıştı.

İKİ TAKIM OYUNCULARI ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmada iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Maçın 3. dakikasında sol kanatta Valencia ile Nelsson arasındaki ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçeli futbolcunun faul yaptığına karar verdi.

Pozisyona devam ederek kaleye şut çeken Valencia'ya kaleci Muslera tepki gösterince, iki oyuncu arasında itişme yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, araya girerek iki futbolcuyu uyardı ve gerginliğin büyümesini engelledi.

Müsabakanın 35. dakikasında da yine Valencia ile Nelsson arasındaki mücadele sonrası başlayan kısa süreli gerginliğe, iki takımın oyuncu ve teknik heyeti de dahil oldu.

Hakem Abdulkadir Bitigen, gerginlik sonrasında yedek kulübesindeki İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi.

GENÇLİK VE SPOR VAKANI OSMAN AŞKIN BAK VE ESKİ BAKAN MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU MAÇI STATTA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakan olan Osman Aşkın Bak ile selefi Mehmet Muharrem Kasapoğlu da derbiyi statta izledi.

Bakan Osman Aşkın Bak ile Kasapoğlu, derbiyi protokol tribününde takip etti.

Bu arada 51 bin 5 biletli taraftarın, derbiyi statta takip ettiği açıklandı.

Kaynak: AA