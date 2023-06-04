Süper Lig için oynanacak finalin adı belli oldu: Pendikspor'un rakibi Bodrumspor

- Bodrumspor: 2 - Eyüpspor: 0 - Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor'un rakibi oldu

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Süper Lig için oynanacak finalin adı belli oldu: Pendikspor'un rakibi Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yendi.

İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 68 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Orgill), Kenan Özer, Eren Albayrak (Dk. 68 Burak Öksüz), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 60 Aminu Umar)

Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 85 Taşkın İlter), Mehmet Murat Uçar, Babel (Dk. 72 Del Valle), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Mustafa Pektemek (Dk. 57 Umut Bulut), Melih Kabasakal

Goller: Dk. 90+1 Üzeyir Ergün, Dk. 90+8 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Sarı kart: Dk. 34 Dibba, Dk. 45+5 Alparslan Öztürk, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 90+6 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 90+11 Sousa (Bodrumspor)

 
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