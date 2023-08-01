Fenerbahçe yıldız isimle yolları ayırdı

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro, Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Gremio'ya transfer oldu.

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Fenerbahçe yıldız isimle yolları ayırdı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Gremio, Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolü sonrası 31 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçen yaz Cagliari'den transfer ettiği Pedro, sarı-lacivertli formayla 28 maça çıktı ve 5 gol attı.

Kaynak: AA

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