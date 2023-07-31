Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi: Forma numarası da belli oldu

Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi: "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.

ANTE REBIC KİMDİR?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Split, Hırvatistan'da dünyaya geldi. Sol kanatta görev yapıyor. 185 cm boyunda. 42 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giydi ve 3 gol kaydetti. Bu sezon Milan formasıyla 31 maçta 3 gol 2 asist üretti.