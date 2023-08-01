İzmir temsilcisi Altınordu'ya 1.96'lık golcü!

İzmir temsilcisi Altınordu, forvet hattını en son Almanya’nın TuS Bövinghausen takımında forma giyen 23 yaşında, 1.96 cm boyundaki Türk oyuncu Keni Var Uzun ile güçlendirdi.

İzmir temsilcisi Altınordu'ya 1.96'lık golcü!

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kadrosunu büyük oranda değiştiren ve altyapıdan oyuncuları A takıma yükselten İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi.

KENİ VAR UZUN'U KADROSUNA KATTI

Kırmızı-lacivertliler, son olarak TuS Bövinghausen takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Keni Var Uzun’u kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İzmir temsilcisi Altınordu'ya 1.96'lık golcü! - Resim : 1

1.96 BOYUNDA

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım kadromuzu, en son Almanya’nın TuS Bövinghausen takımında forma giyen 1.96 boyundaki Türk oyuncu Keni Var Uzun ile güçlendirdik. Keni Var Uzun’a hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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