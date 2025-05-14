Fenerbahçeli Futbolcular Mert Müldür ve Oosterwolde Hakkında Zorla Getirme Kararı

Olaylı derbinin ardından Fenerbahçeli futbolcular Oosterwolde ve Mert Müldür hakkında zorla getirme kararı verildi. Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.

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Fenerbahçeli Futbolcular Mert Müldür ve Oosterwolde Hakkında Zorla Getirme Kararı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024’te oynanan olaylı derbinin ardından Fenerbahçeli futbolcular hakkında zorla getirilme kararı verildi.

Yaşanan olaylara ilişkin Jaden Quinn Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında tanık olarak zorla getirme kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı’nın geçen yıl Süper Lig’in 37’nci haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkemede, sanık Oosterwolde ve tanık Mert Müldür’ün bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 28 Mayıs’a erteledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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